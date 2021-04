Salerno: Provenza (M5s), con Cioffi e Tofalo incontri con realtà civiche per progetto di rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata di mercoledì, alla Camera dei Deputati, è stata respinta la pregiudiziale sul Decreto legge 'rinvio elezioni' ed in vista delle prossime amministrative, che si svolgeranno nella prima decade di ottobre, insieme ad Andrea Cioffi e Angelo Tofalo terremo, in questo fine settimana, una serie di incontri con diverse realtà civiche con lo scopo di valutare e successivamente di porre le basi per un nuovo progetto politico-programmatico per la città di Salerno. L'obiettivo è superare una ormai obsoleta e antica narrativa politica locale". Così Nicola Provenza, parlamentare del Movimento 5 Stelle, annuncia l'impegno del gruppo salernitano in vista delle prossime elezioni amministrative nella città capoluogo. "Il Movimento si sta riorganizzando a livello nazionale sotto la guida del professore Giuseppe Conte e vuole giocare un ruolo determinante negli equilibri relativi alle prossime amministrative - ha continuato Provenza - L'invito rivolto alla società civile, alle realtà civiche, così come alle altre forze politiche, è di abbandonare realmente interessi di parte e personalismi vari, convergendo su un progetto innovativo e su un alto profilo civico che sia garante di un nuovo corso politico in grado di disegnare una prospettiva di futuro e di reale sviluppo per la città di Salerno". (Ren)