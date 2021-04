Piemonte: Consiglio regionale torna in presenza, tampone volontario per gli eletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprenderanno in presenza, da martedì, i lavori del Consiglio regionale del Piemonte. Per verificare che non siano stati contagiati dal Covid-19, gli eletti di Palazzo Lascaris faranno i tamponi in autonomia. Alessandro Stecco (Lega), Mauro Salizzoni (Pd), entrambi medici, e Mario Giaccone (Monviso), farmacista, hanno dato la loro disponibilità a effettuare il test rapido sui colleghi nelle giornate di lunedì 19 e appunto martedì, prima dell’inizio della seduta, per garantire la massima sicurezza nello svolgimento dei lavori. L'analisi sarà eseguita nell'infermeria di Palazzo Lascaris. Tra un seggio e l’altro dell’emiciclo sono stati installati divisori in plexiglas, per permettere di occupare tutti i posti disponibili in Aula e naturalmente i lavori si terranno indossando le mascherine Fpp2, come richiesto dalle normative nazionali e ricordato dalla Direzione Sanità e Welfare della Regione, che ha aggiunto: “Ai fini della prevenzione del contagio, si conferma che risultano apprezzabili, con le integrazioni proposte (sorveglianza mediante tamponi su base settimanale e adozione di mascherine Fpp2) le misure previste dal Consiglio Regionale per consentire lo svolgimento delle attività in aula del Consiglio stesso”. La prossima settimana le sedute saranno tre, martedì, mercoledì e giovedì. Sono previste pause di 15 minuti ogni tre ore o mezz’ora ogni 4 ore per sanificare l’ambiente. (Rpi)