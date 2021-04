Campania: in Commissione Anticamorra presentato studio impatto sanitario smaltimento rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato nella Commissione Regionale Speciale Anticamorra e beni confiscati della Campania, presieduta da Gianpiero Zinzi, lo Studio sull'impatto sanitario degli smaltimenti controllati ed abusivi di rifiuti nei 38 Comuni del Circondario della Procura della Repubblica di Napoli Nord. "Lo Studio ha messo in evidenza la correlazione tra patologie tumorali e sversamenti illegali di rifiuti nei Comuni coinvolti ed evidenzia la necessità che la Giunta lo estenda a tutti i Comuni campani interessati da tali fenomeni sui quali deve essere sempre più alta la vigilanza delle autorità competente e la repressione giudiziaria", ha sottolineato Zinzi, che ha aggiunto: "in tale ottica, la Commissione Anticamorra intende svolgere un ruolo sempre più incisivo rispetto ai reati ambientali che costituiscono una gravissima piaga per il nostro territorio sia in termini di penalizzazione della salute che dell'economia". Una Risoluzione per proporre di stipulare un apposito accordo con l'Istituto Superiore di Sanità e con le Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Nola per estendere a tutti i Comuni delle Province di Napoli e Caserta lo Studio condotto su iniziativa della Procura di Napoli Nord è stata presentata dalla Vice presidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino insieme con il Gruppo regionale del M5S. (segue) (Ren)