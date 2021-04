Tlc: Open Fiber, connesse 8mila unità immobiliari con la fibra fino a casa a Carpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La banda ultra larga di Open Fiber arriva a Carpi, perla del Rinascimento e cuore della 'Terra del Gusto' emiliana: la società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti completato il cablaggio delle prime 8mila unità immobiliari della città, che possono beneficiare di servizi innovativi come l’Internet of Things, la telemedicina, lo smart working, la didattica a distanza, e usufruire delle applicazioni più avanzate della Pubblica Amministrazione". Lo rende noto Open Fiber. "Sono già state cablate le case e gli uffici dei quartieri Cibeno Pile e Pezzana, nella zona Nord del centro urbano - prosegue la nota - dove quindi è già possibile rivolgersi a uno degli operatori partner di Open Fiber e cominciare a navigare sul web con prestazioni non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra-rame. Il piano di sviluppo complessivo prevede il collegamento di circa 23mila unità immobiliari della città attraverso un’infrastruttura in modalità ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di circa 230 chilometri, che abilita una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo". (segue) (Com)