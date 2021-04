Salute: Ciarambino, estendere a tutti i comuni di Napoli e Caserta studio Iss su incidenza tumori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Uno studio recente dell'Istituto superiore di sanità, su mandato della Procura di Napoli Nord, ha fatto emergere un quadro completo dell'incidenza tumorale e di altre patologie, per effetto dell'inquinamento ambientale, nelle comunità di quel circondario. Una fotografia drammatica, ma necessaria per capire dove e come intervenire e con quali strumenti. Un fenomeno che caratterizza, purtroppo, anche territori come quello dell'Area Nolana-Acerrana, non a caso tristemente nota come il 'triangolo della morte', e tantissimi comuni del Casertano, dove sarebbe opportuno avviare una fase di studio dello stesso tipo di quello condotto dall'Iss nei Comuni a Nord di Napoli". Lo dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino, che ha presentato una mozione in Consiglio regionale e una richiesta di risoluzione nel corso della Commissione Anticamorra, a firma anche del consigliere regionale M5s Vincenzo Ciampi, chiedendo alla "Regione Campania di stipulare un accordo con l'Istituto superiore di sanità e le Procure di Nola e Santa Maria Capua Vetere, finalizzato a estendere lo studio anche a tutti i comuni delle province di Napoli e Caserta".