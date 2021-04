Salute: Ciarambino, estendere a tutti i comuni di Napoli e Caserta studio Iss su incidenza tumori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo avendo piena conoscenza dell'incidenza dei fattori di inquinamento sulla salute dei cittadini di ogni singolo comune – aggiunge Ciarambino - possiamo predisporre iniziative mirate ed efficaci per porre un freno all'inquinamento prodotto da anni di sversamenti abusivi e roghi di rifiuti, ma anche da una elevata concentrazione di impianti di trattamento nella stessa area. Si tratterebbe di una risposta alle tante comunità da anni mobilitate per sollecitare un intervento incisivo delle istituzioni. Un grido d'allarme raccolto dal mondo ecclesiastico e rilanciato in queste settimane dal vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana monsignor Di Donna. È conoscendo con esattezza gli effetti del fenomeno, che sarà possibile individuare le misure più efficaci per debellarlo". (Ren)