Caserta: Coldiretti, potenziare impianto irrigazione Valle del Peccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La federazione provinciale di Coldiretti Caserta ha inviato una nota al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per chiedere a realizzazione di un progetto di rifunzionalizzazione ed efficientamento dell’impianto irriguo della Valle del Peccia. Il documento è stato inviato anche ai sindaci dei Comuni di Mignano Montelungo, San Pietro Infine e Rocca d’Evandro. “Considerate le innumerevoli istanze pervenute dai nostri soci – scrivono Manuel Lombardi e Giuseppe Miselli, presidente e direttore di Coldiretti Caserta – in relazione all’impianto irriguo della Valle del Pecce, questo investimento è considerato di importanza fondamentale per il territorio, che presenta una forte vocazione agricola. Grazie alla rifunzionalizzazione dell’impianto si determinerebbe un valore aggiunto per il territorio stesso e per l’attività agricola esistente, consentendo quindi di prevedere nuove tipologie di produzioni agroalimentari che oggi non è possibile realizzare per scarsa disponibilità di acqua, con conseguente aumento anche del valore dei terreni.” (Ren)