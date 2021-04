Recovery: Patriarca (FI), bene impegno Carfagna su Palazzo Fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro ringraziamento al ministro per il Sud, Mara Carfagna, che ha ufficializzato l'investimento da 100 milioni di euro per il recupero del Real Albergo dei Poveri, a Napoli". Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia, in Consiglio regionale della Campania. "Apprendiamo con grande soddisfazione - ha continuato l'esponente del partito di Silvio Berlusconi - l'accoglimento anche della nostra sollecitazione, condivisa con i colleghi consiglieri Fulvio Frezza, Tommaso Pellegrino e Giuseppe Sommese, per inserire la riqualifica dell'edificio settecentesco, noto anche come Palazzo Fuga, il maggiore complesso monumentale della città partenopea, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza". "Ora c'è bisogno della massima collaborazione, a tutti i livelli istituzionali, nazionali e locali, per incastonare il progetto di restauro di Palazzo Fuga in un più complessivo programma di riqualificazione del centro storico del capoluogo da troppi anni abbandonato e messo ai margini dei propositi di sviluppo del territorio". (Ren)