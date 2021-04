Tlc: Open Fiber, connesse 8mila unità immobiliari con la fibra fino a casa a Carpi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’investimento a carico di Open Fiber a Carpi supera gli 8 milioni di euro. Il 70 per cento del piano di sviluppo dell’opera prevede il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già esistenti, soprattutto interrati, fattore che permette di limitare i disagi per la circolazione e per i cittadini. Gli interventi in corso sono eseguiti in sinergia con l’Amministrazione comunale, che ha siglato con la società una convenzione che disciplina le modalità di lavorazione per la posa della rete. “Con molta soddisfazione possiamo annunciare il primo traguardo di un progetto molto importante per la città di Carpi", spiega Vito Magliaro, Regional Manager Open Fiber per l’Emilia Romagna. "I lavori proseguono su tutto il territorio in accordo con l’Amministrazione comunale: l’obiettivo è consegnare, entro il prossimo anno, una rete all’avanguardia e a prova di futuro a cittadini e imprese”. (Com)