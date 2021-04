Piemonte: Icardi dona a Figliuolo riproduzione penna Cesare Pavese, "per firmare ordinanze anti-Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riproduzione in serie limitata della penna di Cesare Pavese è stata donata questa mattina al generale Francesco Paolo Figliuolo dall’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi. L'auspicio di quest'ultimo è che il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 possa utilizzarla per “firmare le ordinanze per vincere la pandemia” e, soprattutto, “per firmare molte nuove forniture di vaccini per tutto il Paese”. La consegna è avvenuta durante la visita al centro vaccinale della Ferrero di Alba, alla presenza del capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, e del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Icardi, già sindaco di Santo Stefano Belbo, il paese natale di Pavese, e presidente della Fondazione intitolata allo scrittore, ha poi sottolineato come, oltre ai vaccini, sia altrettanto strategico lo spirito di squadra espresso dal territorio nella lotta contro il virus, riferendosi in particolare ai centri vaccinali che stanno sorgendo in tutto il Piemonte, grazie al coinvolgimento di sindaci, volontari e imprese private. Nel caso specifico, l’assessore ha ringraziato la signora Maria Franca Ferrero e la Fondazione Ferrero, oltre che la Banca d’Alba per avere entrambe messo a disposizione della popolazione dei centri vaccinali di grandi potenzialità operative. (segue) (Rpi)