Napoli: domani iniziativa Pd Bagnoli "Lo sviluppo dell'area occidentale"

- Venerdì 16 aprile alle ore 17.30 si terrà il dibattito dal titolo "Lo sviluppo dell'area occidentale, dalla transizione ecologica ai progetti per il lavoro" promosso dal circolo di Bagnoli del Partito democratico. Si tratterà di un momento di analisi e di confronto sulla rigenerazione di un territorio che offre spunti, possibilità e ricaduta occupazionale all'intera città metropolitana di Napoli. L'occasione del Recovery Fund e di una nuova attenzione ai temi della sostenibilità ambientale rappresentano un'opportunità irripetibile di sviluppo per Bagnoli stessa e per tutta l'area occidentale. Ne discuteranno Luca Agrillo, segretario del circolo Pd di Bagnoli, Anna Canzanella, segreteria Pd Campania, Achille Capone, segretario generale Claai Napoli, Nino Daniele, già assessore al Comune di Napoli, Carlo Iannello, Assise di Palazzo Marigliano, Marco Sarracino, segretario del Pd metropolitano di Napoli e Gianluca Daniele, responsabile cultura e mezzogiorno della Fondazione Di Vittorio. L'evento, che si terrà attraverso la piattaforma Zoom, sarà trasmesso sul profilo Facebook "Partito democratico Bagnoli". (Ren)