Napoli: Clemente, giunta approva implementazione sistema videosorveglianza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sicurezza dei cittadini napoletani è una priorità - dichiara l’assessore Clemente - che affrontiamo e pianifichiamo quotidianamente attraverso progetti mirati e condivisi al fine di potenziare l’utilizzo delle nuove tecnologie. La videosorveglianza è un ottimo strumento che in questi anni ci sta coadiuvando nell’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza per i residenti, il commercio e i viaggiatori della città a vantaggio degli operatori di pubblica sicurezza. Il potenziamento di oggi nasce dalla volontà, nel 2018, di istituire all’interno del Comune di Napoli un ufficio dedicato il "Dipartimento Sicurezza" che, ad oggi, ha incrementato del 100 per cento la spesa pubblica impegnata in città sul tema, programmando attraverso fondi regionali e della comunità europea, come Unesco, nuovi impianti per la città di Napoli, lavorando sull’obiettivo dato dall’Assessorato di dotare ogni quartiere della città di un moderno e efficace impianto di videosorveglianza a supporto del controllo del territorio e delle forze dell'ordine”, conclude l’assessore. (Ren)