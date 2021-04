Napoli: rimossi paletti di ferro abusivi ai Quartieri spagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia locale di Napoli appartenenti all'unità operativa Avvocata, in collaborazione con gli uomini del commissariato Montecalvario della polizia di Stato, e coadiuvati dagli operai della Napoli Servizi, sono intervenuti nell'area dei Quartieri Spagnoli dove hanno provveduto a far rimuovere 156 paletti in ferro istallati abusivamente da ignoti sul suolo pubblico. Inoltre, nel corso delle operazioni, gli agenti hanno rinvenuto e fatto prelevare otto carcasse di motoveicoli, tutti sprovvisti di targa e con telaio abraso. L'annuncio in una nota del Comune. L'assessore Alessandra Clemente ha affermato: "Questi paletti abusivi sono uno dei simboli dell'arroganza imposta da chi si vuole credere più forte o più furbo sul bene comune. Il nostro lavoro non termina oggi, abbiamo deciso, oltre la rimozione di altarini e scritte anche in altri luoghi della città, di intervenire nelle stesse zone interessate sulla luce che manca, il marciapiede dissestato, il paletto abusivo al fine di far sentire vicina la presenza della istituzioni, così come stamattina nei Quartieri Spagnoli, dove tanti cittadini e la municipalità hanno segnalato e denunciato il fenomeno". E ha concluso: "Piccole azioni di ripristino della legalità ma anche di sicurezza, fiducia nelle istituzioni e bellezza". (Ren)