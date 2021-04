Covid: turismo di montagna, via libera dalla Stato-Regioni al riparto di 700 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le altre categorie economiche, il Fondo prevede: 40 milioni per gli indennizzi dei maestri di sci e tali risorse saranno ripartite tra le Regioni in base al numero degli iscritti negli albi professionali. Saranno quindi le Regioni a determinarne l'attribuzione ai singoli maestri e alle scuole di sci; 230 milioni per tutte le partite Iva della filiera, la quota spettante alle singole Regioni per l'indennizzo di ristoranti, rifugi, noleggiatori, fornitori e di tutte le attività correlate, sarà ripartita sulla base delle presenze turistiche e quindi le singole Regioni determineranno tempi e modi di indennizzi. "Infine - conclude D'Amario - la Conferenza delle Regioni ha approvato la richiesta delle Regioni di incrementare il Fondo di ulteriori 100 milioni, arrivando ad un importo complessivo di 800 milioni di euro" (Gru)