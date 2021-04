Vaccino: si conclude la visita del commissario straordinario Figliuolo in Piemonte e Valle d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi la visita di due giorni del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ad alcuni hub vaccinali operativi in Piemonte e Valle d'Aosta. Lo rende noto un comunicato. Mercoledì 14 aprile la prima tappa, che è iniziata alla sala Viglino del Palazzo regionale della Valle d'Aosta dove il generale Figliuolo e il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio hanno incontrato il vicepresidente della Regione, Luigi Bertschy e l'assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Bramasse. La tappa valdostana è proseguita al centro vaccinale allestito all'interno del palaindoor di Aosta dove il Generale Figliuolo ha evidenziato positivamente le capacità di somministrazione della regione autonoma. "Assieme all'ingegner Curcio abbiamo visto un'organizzazione ben fatta. C'è attenzione agli anziani, stiamo procedendo bene sugli over 80, e devo dire che la Valle D'Aosta con il suo 75 per cento sta andando bene. La regione è capace di vaccinare, lo dimostra con i suo oltre 95 per cento di dosi somministrate rispetto alle dosi arrivate", ha dichiarato il Commissario, sottolineando che con un innesto di team mobili, anche della Difesa, per raggiungere le zone più impervie a vaccinare sul posto gli anziani e le persone fragili, si raggiungerà l'obiettivo di vaccinare quanto prima i più vulnerabili. Dopo la visita ad Aosta, il commissario Figliuolo ha annunciato l'arrivo in Europa, nel secondo trimestre dell'anno, di 50 milioni di dosi del vaccino Pfizer in aggiunta a quelle già previste. La quota parte italiana è circa del 13,46 per cento e dovrebbe comportare circa 670mila dosi già per fine aprile, circa 2,15 milioni in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi supplementari a giugno. (segue) (Com)