Napoli: Migliore (Iv), primarie strumento di partecipazione

- "Sono disponibile a candidarmi e sono intervenuto in più interviste chiarendo ciò che è naturale. Voglio parlare di cose sostanziose come fare qualcosa per Napoli. Voglio servire la città, non la più alta carica dello Stato. Fico è un'ottima persona ma, chiunque si deve sentire onorato di servire Napoli". Lo ha detto Gennaro Migliore intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: "Il primo aspetto che bisogna capire è che non ci sono primogeniture. Unitario non è dove scelgo solo io ma, quello che stabilisce una coalizione. In Campania c'è una coalizione vincente al 70 per cento e il no alle primarie è un documento interno al Pd quando c'era Conte. Se non si trova l'accordo si fanno le primarie ma, l'accordo non si impone. Napoli sembrava dovesse essere quella dove si sceglieva prima il candidato e invece viene trattata in modo subalterno come una pratica da sbrigare". Il parlamentare di Italia Viva ha ribadito l'importanza delle primarie: "Non sono solo lo strumento per scegliere un candidato ma, sono fondamentali per la partecipazione delle persone sul programma". (segue) (Ren)