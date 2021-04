Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), domani a Firenze 18esimo anniversario della morte del giudice Gabriele Chelazzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chelazzi con le sue inchieste scoprì tutto - aggiunge Laboccetta - e mentre era arrivato alla fine di un difficile percorso perse la vita in una stanzetta della Guardia di finanza in Roma. Ma prima di morire il giudice Chelazzi scrisse una lettera drammatica. Nella quale denunciava di essere stato nel suo lavoro pesantemente ostacolato da suoi colleghi magistrati nella dura ricerca della verità. Una pesantissima denuncia. Una lettera che resi pubblica, grazie alla collaborazione di un coraggioso e preparato giornalista, Pierangelo Maurizio, e che è assurdamente ancora secretata agli atti della Commissione Antimafia. Fu appunto in quella sede che riuscii a rintracciarla. La ricopiai integralmente. E da allora mi batto per toglierle il sigillo della segretezza. Ma nessuno finora ha voluto accogliere la mia richiesta. Su Chelazzi, sul suo lavoro, e sulle ultime ore di vita del coraggioso giudice, bisogna tirar fuori tutta la verità. Domani a Firenze non ci si limiti a bei discorsi. Si vada fino in fondo. Chelazzi lo merita." (Ren)