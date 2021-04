Piemonte: Icardi dona a Figliuolo riproduzione penna Cesare Pavese, "per firmare ordinanze anti-Covid" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il coordinamento del generale Figliuolo – dichiara Icardi -, la campagna di vaccinazione nazionale ha senza dubbio cambiato passo ed ora occorre che anche l’Europa si metta al passo, mantenendo gli impegni nelle forniture dei vaccini". Ricordando l’anniversario della Brigata alpina “Taurinense”, già comandata dallo stesso generale Figliuolo, l’assessore Icardi ha aggiunto: "L’impegno degli uomini dell’Esercito, come il Piemonte può testimoniare, in questo anno di emergenza sanitaria è sempre stato una garanzia di successo. Dalla realizzazione delle tensostrutture agli ospedali da campo, dall’operatività nei presidi sanitari alle donazioni di sangue, il ruolo dei militari si è rivelato di rilevanza strategica. La divisa degli alpini per i piemontesi è considerata alla stregua di un simbolo sacro, sinonimo di sacrificio, capacità organizzativa, efficienza e affidabilità". (Rpi)