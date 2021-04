Covid: 279 nuovi casi in Sardegna nelle ultime 24 ore, 308 pazienti clinicamente guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 279 i nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati in Sardegna nelle ultime 24 a fronte di 4.263 tamponi processati. Dai dati diffusi dall'Unità di crisi Regionale, si registrano anche 308 pazienti clinicamente guariti e nove nuovi decessi (1.302 in tutto). Resta stabile il numero di pazienti ricoverati in reparti ospedalieri non intensivi (350 in tutto), mentre sono 54 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.238 e i guariti sono complessivamente 31.580 (+308). Sul territorio, dei 50.524 casi positivi complessivamente accertati, 12.972 (+90) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 7.695 (+54) nel Sud Sardegna, 4.359 a Oristano, 10.011 (+56) a Nuoro, 15.487 (+79) a Sassari. (Rsc)