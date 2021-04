Abruzzo: Pietrucci (Pd) su vaccinazioni psicologi dell’Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agli psicologi dell'Aquila - contrariamente a quelli delle altre province abruzzesi e contrariamente a quanto fatto per tutti gli altri sanitari - non viene somministrato il vaccino della Pfizer, ma quello AstraZeneca. Rifiutarsi di farsi inoculare AstraZeneca, magari a causa degli stessi timori che si rincorrono anche in altri Paesi, equivale però a incorrere in sanzioni certe. Gli psicologi, infatti, al pari di tutti gli altri operatori sanitari, sono in campo a tutela e cura delle migliaia di situazioni di sofferenza presenti e sempre più numerose. Gli psicologi - spiega il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci (Pd) - sono in campo in una pandemia che troppo presto sappiamo essersi trasformata in una psicopandemia, con migliaia di persone, bambini e anziani in crescente disagio. La prova che gli psicologi sono una categoria sanitaria alla pari di ogni altra è perfettamente riassunta nel decreto legge del governo che trasforma per tutti gli iscritti agli Ordini sanitari, dunque anche per gli psicologi, la facoltà di vaccinazione in obbligo, pena la sospensione dall'esercizio della professione. Una decisione giusta, a mio avviso, che va in primis nella direzione della tutela dell'assistito". (segue) (Gru)