Napoli: Di Mauro, al Cotugno la stanza incontri con familiari fondamentale per percorso di cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Ospedale Cotugno di Napoli apre uno spazio per consentire ai pazienti ricoverati di poter incontrare i propri familiari in sicurezza. "La condizione di isolamento che si avverte durante il ricovero è estremamente difficile. Offrire questo spazio per poter rivedere i propri familiari, rappresenta un aspetto fondamentale del percorso di cura e di umanizzazione delle strutture ospedaliere", dichiara Maurizio di Mauro, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. La struttura di biocontenimento, interamente a pressione negativa, è stata installata all'esterno del Corpo G ed è accessibile attraverso percorsi protetti. Per evitare accavallamenti e assembramenti, inoltre, è stata disposta, dal lunedì al venerdì, una turnazione per consentire ai pazienti, compatibilmente con le condizioni di salute, di poter finalmente rivedere le persone care. "Nell'area - spiega di Mauro - potrà accedere un paziente alla volta, accompagnato da un operatore sanitario e, per circa un quarto d'ora, potrà vedere, attraverso una parete trasparente, due familiari". "Il nostro obiettivo è quello di offrire sollievo e speranza a chi è ricoverato. Siamo convinti, infatti, che la guarigione passi anche attraverso la possibilità per i nostri pazienti di beneficiare della vicinanza dei propri cari", conclude di Mauro. (Ren)