Covid: Asl Na 2, infusione anticorpi monoclonarli a 34 pazienti e trattamenti a domicilio fanno calare ricoveri

- "Il reparto Covid più grande dell'Asl Napoli 2 Nord è nelle case di 400 pazienti seguiti dalle unità speciali Covid 19; inoltre, la nuova arma che l'azienda Sanitaria ha reso disponibile ai medici del territorio è la somministrazione degli anticorpi monoclonali. Sono già trentaquattro, infatti, i pazienti residenti sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord che sono stati sottoposti a terapia con gli anticorpi monoclonali, tutti sono in uno stato di salute soddisfacente e non hanno avuto necessità di ricorrere alle cure ospedaliere". L'annuncio in una nota dell'azienda sanitaria: "Le terapie monoclonali sono state approvate in via temporanea dall'Aifa e rese disponibili al sistema sanitario nazionale dal commissariato di governo all'emergenza Covid lo scorso 17 marzo. Questo tipo di terapia, permette in molti casi una remissione dei sintomi più gravi della malattia nell'arco di poche ore. Si tratta di anticorpi prodotti in laboratorio che possono essere somministrati ai pazienti che si trovano ancora in una fase iniziale della malattia e che permettono di rinforzare le difese immunitarie dei pazienti. L'indicazione terapeutica prevede che questo particolare tipo di farmaci ad alto costo possa essere somministrato solo ad alcune categorie di pazienti, le cui condizioni di salute siano tali da far prevedere un decorso nefasto della malattia". (segue) (Ren)