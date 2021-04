Covid: Asl Na 2, infusione anticorpi monoclonarli a 34 pazienti e trattamenti a domicilio fanno calare ricoveri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord ha affermato: "Il corretto utilizzo di questa tipologia di farmaci può determinare una drastica riduzione della mortalità per Covid19 ed una minore ospedalizzazione. Il trattamento coi monoclonali può avvenire solo con una buona organizzazione complessiva: I tamponi devono essere tempestivi, il medico di famiglia deve reclutare correttamente, il reparto ospedaliero deve rapidamente valutare il caso ed arruolare il paziente. In questa terza ondata i nostri reparti ospedalieri hanno registrato una minore pressione rispetto al passato, in virtù di una maggiore efficienza dell'assistenza domiciliare e territoriale e di una migliore gestione dei casi già in una fase precoce della malattia". Il primario di medicina d'urgenza dell'ospedale Santa Maria delle Grazie Fabio Numis ha detto: "Possono essere trattati con questo tipo di farmaci solo i pazienti che siano positivi al Covid da meno di dieci giorni, che non siano già stati sottoposti ad ossigenoterapia o siano ricoverati. Inoltre, la somministrazione può essere fatta solo su chi presenta determinate patologie come il diabete, l'obesità, gravi malattie respiratorie o cardiache. Ad oggi tutti i pazienti trattati riferiscono la scomparsa della febbre alta nell'arco di 24/36 ore dalla somministrazione ed un complessivo miglioramento del proprio stato di salute". (Ren)