Sardegna: un milione e mezzo di contributi per palestre e scuole di danza

- Un milione e 500 mila euro per la concessione di contributi per le spese di gestione sostenute dalle palestre e dalle scuole di danza della Sardegna, nei mesi di chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 a parziale ristoro delle spese di gestione e quindi per poter riaprire il prima possibile, sono stati stanziati dalla regione Sardegna che ha pubblicato un apposito bando. Le domande dovranno pervenire entro il 18 maggio 2021 esclusivamente per via telematica da una casella Pec all'indirizzo: pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it. L'avviso è rivolto alle società e associazioni sportive che gestiscono una o più palestre o scuole di danza e che siano affiliate a una Federazione sportiva o un Ente di promozione sportiva e siano in regola, alla data di presentazione della domanda di contributo, con l'iscrizione o rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021, all'Albo regionale delle società sportive. (segue) (Rsc)