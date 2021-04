Sanità: Laforgia (Leu), insostenibili gli attacchi a Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difendere il "primato della salute pubblica e riaprire in sicurezza. Bisogna insistere su questa linea per tornare presto alla normalità. Per questo gli attacchi al ministro Speranza sono insostenibili. Li respingeremo come respingeremo la mozione di sfiducia di chi, come Fratelli d'Italia, anziché dare una mano al Paese, si diverte a far perdere tempo al Parlamento. Non lo consentiremo". Lo precisa in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Com)