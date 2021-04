Terremoto: Pezzopane (Pd), presto nomina vertice Struttura di missione, bene Grande a Casa Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla nomina del vertice della Struttura di missione, "ringrazio per l’attenzione il capo di gabinetto di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio, Antonio Funiciello e la consigliera della presidenza, Simona Genovese, con cui oggi ho nuovamente interloquito per un aggiornamento sulla nomina del vertice della struttura, che si occupa della gestione delle ricostruzioni post sisma ed in particolare della ricostruzione del 2009, non più sotto regime commissariale". Lo scrive in una nota la deputata Stefania Pezzopane, della presidenza del gruppo del Partito democratico (Pd) alla Camera, che aggiunge: "La questione è all’attenzione del sottosegretario Garofoli e del gabinetto del presidente Draghi e certamente verrà presto colmato il vuoto lasciato dall’ingegnere Fabrizio Curcio, ora a capo della Protezione civile. Ho portato all’attenzione del presidente Draghi la questione già con una lettera del 24 marzo a cui ho avuto pronta risposta. Intanto una prima buona notizia, Elisa Grande, consigliere della presidenza del Consiglio dei ministri, è già stata nominata capo del dipartimento Casa Italia, in sostituzione di Fabrizio Curcio che rivestiva entrambi i ruoli. È una bella notizia, Elisa Grande ha fortissime competenze, avendo rivestito il ruolo di capo dipartimento in più ministeri, anche nel ministero Infrastrutture e Trasporti con il ministro Graziano Delrio", sottolinea Pezzopane. "Sono soddisfatta perché darà sicuramente ulteriore slancio al dipartimento Casa Italia che con il decreto Sisma ha assunto un ruolo centrale anche nel coordinamento delle operazioni di ricostruzione dei diversi territori che hanno subito gravi eventi sismici", conclude la deputata democratica. (Com)