Campania: Marzano (Confagricoltura), complesso rinnovo Contratti provinciali di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Seppure con la dovuta prudenza legata al tempo che viviamo, si apre la fase di rinnovo dei Contratti Provinciali per i lavoratori agricoli, merita attenta riflessione come affrontare questo adempimento in questo periodo di pandemia, non esente da rischi aggiuntivi”. Così Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania. Sul piano dei contenuti economici dei rinnovi contrattuali non sarà possibile offrire molto: “Come imprenditori agricoli abbiamo comunque molto sofferto – ricorda ancora il presidente di Confagricoltura Campania - e stiamo sopportando una serie di diseconomie legate alle restrizioni delle autorità sanitarie su importanti mercati di sbocco dei prodotti di più elevata qualità – è il caso dei vini e dell’ortofrutta - e delle materie prime di maggior pregio, come il latte di bufala, ma non possiamo esimerci dal guardare avanti, verso la stagione della riapertura del settore Horeca e di una più snella conduzione della logistica”. Per Confagricoltura Campania è giunto però il momento di dare valore ai contratti provinciali di lavoro agricolo a cominciare dalla parte normativa perché “Si rende altresì indifferibile l’adeguamento dei contratti provinciali di lavoro agricolo all’evoluzione in atto nell’applicazione reale della complessa normativa di tutela del lavoratore – conclude Marzano - per rendere effettive le garanzie in capo a chi lavora in campagna e dare sicurezza all’azione degli imprenditori agricoli corretti che applicano con osservanza leggi e regolamenti sul lavoro”. (Ren)