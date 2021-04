Abruzzo: Pietrucci (Pd) su vaccinazioni psicologi dell’Aquila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettere gli psicologi aquilani davanti alla scelta di tutelare se stessi o il proprio posto di lavoro - aggiunge Pietrucci - è inaccettabile. Non vorrei adesso che questa mia riflessione sia fraintesa: qui non c'entrano le due velocità che si vivono tra costa e aree interne, qui non c'è un gap da colmare. Qui si assiste a sperequazioni di diritto e di trattamento tra i sanitari delle quattro Asl provinciali e di questo chiedo formalmente le ragioni al manager Asl1 Roberto Testa. Così come a lui sottoporrò ancora l'esigenza di avere i nominativi dei vaccinati non rientranti nelle categorie fragili, forte anche del parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie della regione Abruzzo che avrò cura di inoltrargli. I sotterfugi e i privilegi - o anche il solo sospetto che ci siano discriminazioni - devono essere banditi sempre, a maggior ragione quando si tratta del diritto alla salute. Continuando nell'opacità della campagna vaccinale, continuando a navigare nella inosservanza delle norme o peggio nella loro fantasiosa riscrittura o interpretazione, non raggiungeremo mai l'immunità di gregge e la nostra regione continuerà ad assurgere alle cronache nazionali per inefficienze o errori che finiscono per farci vergognare di essere abruzzesi". (Gru)