Napoli: Clemente, giunta approva implementazione sistema videosorveglianza

- La Giunta comunale di Napoli ha approvato in serata due importanti deliberazioni sull’implementazione e realizzazione dei sistemi di videosorveglianza nella città. Su proposta dell’assessore con delega alla Sicurezza e alla Polizia locale, Alessandra Clemente, dell’assessore con delega ai Rapporti con le municipalità Rosaria Galiero è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio della Municipalità 6 per i quartieri di Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio. "In particolare - spiega una nota del Comune - saranno installate telecamere di videosorveglianza in Via Sorrento, Piazza Bisignano e Piazza De Iorio a seguito dell’azione in essere dal 2020, finanziata con fondi del Por Campania e progettata dalle strutture tecniche competenti del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Comune di Napoli, riproposta nel Comitato Interforze presso la Prefettura, per potenziare il controllo tecnologico e la sicurezza del territorio e dei cittadini di quella zona. Inoltre sempre su proposta dell’Assessore Alessandra Clemente sarà implementato il sistema di videosorveglianza territoriale sui siti Unesco in particolare in 26 siti individuati da parte dei competenti uffici prefettizi e comunali, coinvolgendo tutti gli enti preposti (Unesco, Soprintendenza, Municipalità), che permetterà un maggiore e diversificato flusso di immagini in zona S. Ferdinando, Porto e Chiaia e in strade come Piazza Trieste e Trento, Piazza Plebiscito, Via Medina e Via dei Mille. (segue) (Ren)