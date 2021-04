Sardegna: un milione e mezzo di contributi per palestre e scuole di danza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono escluse dai benefici contributivi dell'avviso le società e le associazioni sportive per l'attività svolta in palestre destinate ad uso diverso da quello sportivo, quali le palestre destinate ad attività legate al benessere o ad uso sanitario. Sono escluse, inoltre, le società e le associazioni per l'attività svolta in strutture di proprietà pubblica tra cui quelle scolastiche e universitarie. Entro il 13 maggio 2021 potranno essere inviate le eventuali richieste di chiarimento via email all'indirizzo: pi.sportspettacolo@regione.sardegna.it. "Non è un click day - tiene a precisare l'assessore regionale dello Sport, Andrea Biancareddu - per cui tutti avranno qualcosa. Se i fondi stanziati non dovessero bastare, l'importo verrà rideterminato in diminuzione, ma tutti gli aventi diritto avranno proporzionalmente un contributo. Non c'è per questo nessun pericolo che chi arriva primo a presentare la domanda avrà più soldi e chi ultimo invece nulla o quasi. Sottolineo questo fatto perché sono arrivate molte richieste di spiegazione in merito. Chi ha diritto perché ha avuto spese o delle perdite sarà inserito tra gli aventi diritto ai contributi". (Rsc)