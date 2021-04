Vaccino: si conclude la visita del commissario straordinario Figliuolo in Piemonte e Valle d'Aosta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita è proseguita in Piemonte, dove - a Torino - il Commissario e il capo della Protezione civile hanno incontrato il presidente della Regione, Alberto Cirio, il prefetto di Torino, Claudio Palomba, e il sindaco di del capoluogo Chiara Appendino, insieme ai quali hanno visitato il centro vaccinale del Lingotto - dotato di 20 linee di somministrazione - e hanno poi inaugurato quello allestito presso una struttura della Reale Mutua Assicurazioni, che sarà reso disponibile alla cittadinanza. "Oggi abbiamo visto delle realtà efficaci e delle capacità che funzionano. Nei centri vaccinali del Lingotto e della Reale Mutua ci sono e ci saranno nostri concittadini che vaccinandosi si salveranno da questa pandemia" ha detto il generale Figliuolo, evidenziando che il Piemonte è in linea con il piano vaccinale nazionale, avendo somministrato l'87 per cento delle dosi ricevute, ed esprimendo fiducia in un ulteriore sforzo per completare la vaccinazione degli over 80 e delle persone fragili. Giovedì 15 la visita ha toccato l'hub vaccinale operativo presso il comando del primo Reggimento Carabinieri 'Piemonte' a Moncalieri, dove il Generale Figliuolo ha ricordato l'importanza delle sinergie per il successo della campagna vaccinale: "Questa è l'Italia unita: l'Arma dei Carabinieri insieme alle istituzioni locali, all'Asl e alle Regioni. E' questo il senso del piano vaccinale. L'Italia unita esce da questa pandemia. Qui ci sono otto linee vaccinali che funzionano a pieno regime, in un ambiente confortevole e organizzato alla perfezione". (segue) (Com)