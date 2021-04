Abruzzo: mobilità continentale, appello di imprese e sindacati a parlamentari e politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasversale in questione è il cosiddetto "Corridoio intermodale 5", che secondo le indicazioni del Parlamento europeo mira a interconnettere penisola Iberica, Italia e Balcani, lungo la direttrice che da Barcellona muove verso Civitavecchia, Ortona e Ploce. Questa direttrice, sottolinea il documento messo a punto da Agci, Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Concooperative, Confesercenti, Confindustra Lega Coop, Cgil, Cisl, Uil, Ugl (sigle che rappresentano il mondo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, della cooperazione, dell'industria, dei servizi e del turismo oltre che del mondo del lavoro) "è più lineare ed economicamente vantaggiosa rispetto a percorsi alternativi, che escluderebbero la nostra regione dallo sviluppo economico e territoriale derivante dal passaggio della rete intermodale europea". Condizione possibile, sottolinea dunque il testo, "solo se il nostro territorio sarà in grado di intercettare, da protagonista, le principali scelte strategiche legate alla mobilità continentale", scelte come le reti transeuropee Ten-T, ora soggette e revisione, destinate a ipotecare a lungo il futuro dei territorio interessati e per questo oggetto di proposte tra loro alternative. (Gru)