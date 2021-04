Imprese: apre a Padova Spazio Cdp per aziende e pubbliche amministrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura dello Spazio Cdp di Padova, prosegue la nota, rappresenta una delle tappe del più ampio programma di apertura di nuovi uffici di Cdp in Italia, che ha già visto l’avvio delle sedi di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Verona e degli Spazi Cdp di Cagliari-Sassari, Chieti, Perugia, Trento-Rovereto, Modena, Forlì e Parma e che, nel massimo rispetto delle norme anti Covid, proseguirà nei prossimi mesi con le inaugurazioni delle sedi di Roma, Palermo, Brescia, Venezia e Bologna e di ulteriori Spazi Cdp sul territorio nazionale. Il coinvolgimento delle fondazioni nelle iniziative che Cdp porta avanti di concerto con le Regioni e le provincie autonome, consente di aumentare l’efficacia degli interventi a sostegno della crescita del tessuto economico-sociale. Con lo stesso obiettivo, è stato firmato da Cdp e Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo un protocollo d’intesa per la promozione di iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale, di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio. (segue) (Com)