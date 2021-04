Napoli: Clemente, giunta approva implementazione sistema videosorveglianza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema di videosorveglianza - prosegue l'amministrazione comunale - sarà realizzato in uniformità agli standard tecnologici previsti dalla legge in modo da essere integrato agli altri sistemi già in esercizio, così consentendo di mettere in condivisione tra tutte le Forze dell’Ordine, in modo agevole, i dati generati dai sensori di campo, rendendo così più efficaci le azioni di contrasto alla criminalità attraverso la condivisione dei dati tra le Forze dell’Ordine. Grazie inoltre alle interconnessioni esistenti con numerosi altri sistemi e applicativi gestiti dal Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, il Ministero dell’Interno curerà i servizi di monitoraggio e ticketing dei guasti agli apparati afferenti al sistema di videosorveglianza. I flussi video generati dalle telecamere Dome, saranno messi a disposizione anche alla Polizia Locale di Napoli". (segue) (Ren)