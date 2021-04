© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Conferenza unificata la ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, presenterà "il nostro capitolo Sud. La ripartenza e la crescita del Meridione sono la ragione stessa dell’esistenza del Pnrr, il motivo per cui l'Italia ha a disposizione una quota tanto ingente di risorse Ue. Un'occasione - sottolinea su Twitter - che non possiamo sprecare". (Rin)