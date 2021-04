Imprese: Eni, nuovi impianti in bioraffineria Venezia per eliminare olio di palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bioraffineria di Venezia si prepara a non utilizzare più olio di palma per la produzione di biocarburanti: nei giorni scorsi, infatti, Eni ha presentato la documentazione per la verifica di assoggettabilità a Via della realizzazione di nuove unità che andranno a potenziare l'impianto di pretrattamento delle cariche biologiche avviato nel giugno 2018, e che ha consentito di trattare oli vegetali grezzi, oli alimentari vegetali esausti e grassi animali di scarto. Stando al relativo comunicato stampa, attualmente gli impianti a Porto Marghera sono in grado di processare circa 7,5 tonnellate/ora di oli alimentari esausti e di grassi animali: con la realizzazione delle nuove linee di trattamento delle biomasse si arriverà a soddisfare l'intera capacità produttiva dell'impianto Ecofining con materie biologiche provenienti dalle filiere degli scarti e residui, ampliando il paniere delle cariche biologiche a quelle incentivate dalle norme europee e nazionali ed eliminando così definitivamente l'olio di palma dalla produzione di biocarburanti. La bioraffineria Eni di Venezia dal 2014 produce olio vegetale idrogenato, che viene addizionato al gasolio per soddisfare i requisiti normativi europei e nazionali che prevedono che una quota crescente dei carburanti sia costituita da materie prime provenienti da fonti rinnovabili. Nel 2020, a fronte di una capacità autorizzata di 400 mila tonnellate/anno, ha lavorato circa 220 mila tonnellate di materie prime delle quali oltre il 25 per cento erano costituite da oli alimentari usati e di frittura, grassi animali e altri oli vegetali di scarto. Dal 2023 Eni non utilizzerà più olio di palma nei suoi processi produttivi. (Com)