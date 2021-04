Sardegna: pranzo "proibito" a Sardara, spunta nome portavoce Solinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda del pranzo "proibito" a Sardara continua a tener banco in Consiglio regionale che si sta occupando della legge 107 sugli staff della Giunta. Al banchetto, secondo alcune indiscrezioni non confermate dal diretto interessato, avrebbe partecipato anche il portavoce di Solinas, Mauro Esu. La tesi è stata sostenuta dal progressista Massimo Zedda. L'ex sindaco di Cagliari ha evidenziato che "o il presidente sapeva o assuma gli atti conseguenti, altrimenti è connivente. C'è un limite: non può un portavoce di un'istituzione mettere in imbarazzo l'istituzione stessa, per molto meno in altri Paesi sono state allontanate persone per frasi inopportune. Chiediamo che si ripristini una dignità percepita dai cittadini nei nostri confronti, all'esterno quella grossa percentuale che non va a votare non distingue tra chi c'era e non c'era a Sardara, considera tutta la politica inutile e elemento di danno alla vita delle persone". Il capogruppo del Psd'Az Franco Mula, nel suo intervento ha ribadito che "se qualcuno si chiede che fine faranno le persone vicine al presidente Solinas, state tranquilli che il presidente prenderà gli opportuni provvedimenti. Se qualcuno non avrà la dignità di fare quello che deve, il governatore prenderà i provvedimenti necessari". (Rsc)