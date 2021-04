Vaccino: si conclude la visita del commissario straordinario Figliuolo in Piemonte e Valle d'Aosta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire, la visita alla struttura con tre linee di somministrazione realizzata dalla fondazione Ferrero ad Alba, in provincia di Cuneo, altra espressione del contributo alla campagna vaccinale delle realtà produttive del Paese. Accolto dal sindaco di Alba, Carlo Bo, e dal presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, il commissario ha rimarcato l'importanza degli apporti che potranno fornire le vaccinazioni presso le aziende: "In questo momento stiamo vaccinando gli over 80 e i fragili, dopo aver messo in sicurezza gli over 70 si andrà in parallelo multiplo con le altre categorie. Dobbiamo vaccinare chi lavora nelle fabbriche, nei siti produttivi, nella grande distribuzione, nel settore turistico alberghiero, per ripartire e intercettare la ripresa economica in atto". La parte finale della due giorni ha interessato la città di Novara, dove il Commissario straordinario - con il Capo della Protezione Civile e al Presidente della Regione - ha visitato insieme al Presidente della Provincia Federico Binatti e al Sindaco Alessandro Canelli, l'hub vaccinale esistente presso il Centro di ricerche 'Ipazia' di Novara - Università del Piemonte Orientale, che annovera 4 linee di somministrazione co-gestite da Asl, medici di base e Croce Rossa Italiana. Il commissario Figliuolo ha concluso la visita ribadendo la maggiore disponibilità di vaccini in arrivo, che consentirà nei prossimi giorni di dare impulso alla campagna vaccinale, unitamente alla crescita dei punti vaccinali che hanno toccato oggi quota 2.262. (Com)