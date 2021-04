Napoli: Cnal, 1 maggio flash mob e video conferenza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia- ha sottolineato Ronghi - ha colpito duramente l'Italia, che già era in decrescita, sotto l'aspetto occupazionale ed economico. Ad oggi contiamo circa un milione di posti di lavoro in meno. Quattro miliardi di ore di cassa integrazione che hanno prodotto, mediamente, una perdita reddituale di 7 mila euro a lavoratore. Di questi lavoratori in cigs oltre un milione di lavoratori corrono il rischio di essere licenziati per il fallimento delle imprese. A questi vanno aggiunti oltre un milione di lavoratori a rischio licenziamento del settore del fitness, centri sportivi e piscine, palestre e scuole di danza. Ecco perchè insistiamo che bisogna dare vita ad un nuovo sistema di politiche attive per il lavoro e puntare sulla partecipazione e sulla cogestione delle imprese da parte dei lavoratori". "Il prezzo più alto della pandemia in termini occupazionali è stato pagato dal Mezzogiorno ed in particolare dalle donne e dai giovani che hanno perso il lavoro ed hanno visto ridurre le prospettive di occupazione – ha sottolineato Peluso - ; il nostro 1° maggio sarà, oggi più che mai, dedicato al grande tema dello sviluppo del Sud per la crescita dell'Italia e per creare nuove opportunità occupazionali in tutta la nostra Nazione. Per il raggiungimento di questo obiettivo devono essere orientate le risorse del Recovery Fund, dando vita ad un grande piano infrastrutturale nel Sud per creare le condizioni per la nascita di nuove imprese e di nuovo lavoro". (segue) (Ren)