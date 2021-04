Sardegna: Giunta regionale stanzia 2 milioni di euro per servizi educativi prima infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via 'Riprogettare insieme', il bando della Regione a sostegno dei servizi socio-educativi per la prima infanzia colpiti dall'emergenza Covid-19. L'intervento, finanziato con 2 milioni di euro, nasce con l'obiettivo di favorire gli investimenti per ristrutturazioni, ampliamenti e nuove realizzazioni, ma anche il riassetto degli spazi e l'innovazione tecnologica dei centri privati, convenzionati con i Comuni e non, che erogano servizi socio-educativi per i bambini da zero ai tre anni, incusi i nidi domiciliari. "La Regione - dichiara il presidente Christian Solinas - risponde all'emergenza pandemica mettendo in campo risorse a sostegno di servizi importanti per i bambini e per le loro famiglie. Attività che, diversamente, rischierebbero di scomparire, cancellate dal virus. Il Covid continua a impegnarci con forza sul piano sanitario, ma non abbiamo dimenticato le pesanti ricadute sociali che, in oltre un anno, l'emergenza ha generato su più fronti. Oggi più che mai le politiche per la famiglia sono per noi una priorità che il virus non potrà mai mettere in secondo piano". (segue) (Rsc)