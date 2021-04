Napoli: Chiodo, approvato il piano sociale di zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta de Magistris ha approvato, con una delibera a firma degli assessori alle Politiche sociali Donatella Chiodo, alle Pari opportunità Francesca Menna e alle Politiche del lavoro Giovanni Pagano, il Piano sociale di zona della città di Napoli 2019/2021, "un importantissimo documento di programmazione di politica sociale che gode di un importo complessivo di 96 milioni di euro in essenziali servizi per la città - spiega una nota del Comune - Il Piano di zona è, infatti, lo strumento fondamentale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per lo sviluppo di un efficace welfare cittadino in termini di: prestazioni e assistenza socio sanitaria; servizi educativi dedicati all'infanzia e all'adolescenza; politiche attive del lavoro e servizi di contrasto alla povertà e all'emarginazione; servizi all'immigrazione, alle persone anziane e con disabilità; politiche abitative e di sicurezza dei cittadini". Esso viene adottato, con cadenza triennale, nel rispetto del Piano sociale regionale, attraverso accordo di programma sottoscritto dai comuni associati in ambiti territoriali e dalla Asl di riferimento. Nel Comune di Napoli insistono dieci ambiti territoriali, uno per ogni Municipalità, che costituiscono il Fondo unico di ambito (Fua), lo strumento finanziario unico per la realizzazione del Piano sociale di zona. (segue) (Ren)