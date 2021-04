Covid: fondazione Gimbe, aumentano del 2,9 per cento i casi in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano del 2,9 per cento i casi di Covid in Sardegna e, nella settimana dal 7 al 13 aprile, raggiungono quota 1.078 attualmente positivi per 100 mila abitanti. Lo si evince dal report settimanale della Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale nel quale evidenzia un peggioramento di questo indicatore. In crescita la percentuale dei posti letto occupati nelle terapie intensive, dal 23 al 27 per cento, percentuale che, peraltro, rimane sempre sotto la soglia stabilita dal governo. I posti letto occupati da pazienti Covid negli altri reparti vedono aumentare la loro percentuale al 21 per cento (una settimana fa era del 19 per cento). La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Sardegna è pari al 5,8 per cento (penultima fra le regioni, la media in Italia è 6,8 per cento). La percentuale degli anziani over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 29,8 per cento (media Italia 43,9 per cento); la percentuale di popolazione tra i 70 e i 79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 3 per cento (media Italia 3 per cento). (Rsc)