Napoli: Cnal, 1 maggio flash mob e video conferenza nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Città metropolitana di Napoli – ha dichiarato il responsabile della struttura Arnone – è devastata dalla disoccupazione e dalla povertà e la politica delle Istituzioni locali è stata fallimentare perché non è riuscita a creare le condizioni per far nascere nuovi posti di lavoro. Il mondo del lavoro si regge ormai solo grazie ai coraggiosi piccoli e medi imprenditori, che sono le divenute eccellenze italiane, e che, come tali, vanno sostenuti". "Il nostro sindacato – ha concluso Arnone - lancia la grande sfida della partecipazione e della cogestione dei lavoratori all'attività delle imprese, ancor di più in questo momento per il superamento del conflitto e per garantire i lavoratori e dare slancio alle imprese". (Ren)