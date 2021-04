Abruzzo: Fit Cisl, aumentano i chilometri gestiti da Anas ma resta nodo assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2018 Anas Abruzzo aveva 943 chilometri di strade da gestire. A queste si sono aggiunti altri 505 chilometri di viabilità ex provinciale ed altri 450 chilometri sono in procinto di rientrare: senza apporti di nuovo personale si rischia l'ingestibilità. I numeri non mentono". Lo rileva oggi il coordinatore regionale Anas della Fit Cisl, Quirino Sabatini, che aggiunge: "Tra tecnici, sorveglianti, capi squadra e cantonieri sono non meno di 100 le risorse che servirebbero in Abruzzo per realizzare un corretto ed efficace controllo e la necessaria manutenzione delle tratte stradali in gestione, ma ad oggi Anas non sembra aver compreso la necessità di agire subito sul piano delle assunzioni per cui si rischia concretamente di determinare gravi difficoltà nell'assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per i lavoratori e per l'utenza". (segue) (Gru)