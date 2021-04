Imprese: apre a Padova Spazio Cdp per aziende e pubbliche amministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato oggi l’accordo di collaborazione territoriale tra Cassa depositi e prestiti e Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo: grazie a questa intesa apre oggi un punto informativo presso la sede della Fondazione, all’interno del progetto Spazio Cdp esteso a diverse altre città italiane. Stando al relativo comunicato stampa, l’accordo si inserisce nell’ambito della collaborazione tra Acri (Associazione di fondazioni e casse di risparmio) e Cdp per rafforzare ulteriormente la presenza della Cassa sul territorio e la cooperazione con le singole fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali. Nello Spazio Cdp di Padova, prosegue la nota, sarà possibile incontrare i referenti Cdp che forniranno sostegno integrato a soggetti sia pubblici che privati, facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio. Il progetto, prosegue la nota, rientra nel nuovo approccio di Cdp focalizzato sullo sviluppo sostenibile dei territori attraverso un rinnovato supporto a tutti gli stakeholder e con una particolare attenzione alle imprese e agli enti pubblici del territorio. (segue) (Com)