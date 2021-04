Sardegna: Giunta regionale stanzia 2 milioni di euro per servizi educativi prima infanzia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni progetto potrà ricevere un contributo massimo di 50 mila euro. Le domande con le proposte progettuali possono essere presentate a partire dalle 9 del 19 aprile 2021 e fino alle 13 del 28 maggio, utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico Sipes della Regione autonoma della Sardegna raggiungibile all'indirizzo http://bandi.regione.sardegna.it/sipes. "L'emergenza Covid - precisa l'assessore regionale dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale, Mario Nieddu - ha colpito duramente i servizi per la prima infanzia, costringendo chi li eroga a rivoluzionare l'offerta educativa e gli spazi, per adeguarli alle nuove necessità e alle misure anti-contagio, con oneri aggiuntivi a fronte di minori introiti per i gestori costretti a interrompere le attività a causa del virus. Il contributo previsto nel bando punta a mantenere i servizi sul territorio e favorirne il rinnovamento. Un importante segnale d'attenzione sia per i cittadini, sia per chi eroga i servizi". (Rsc)