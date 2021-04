Aosta: nuovi cantieri Open Fiber per rete banda ultralarga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’operazione di posa della rete ultraveloce da parte di Open Fiber rappresenta una grande occasione per fornire il servizio di banda larga a gran parte della città - dichiara l’assessore alla Gestione del territorio, Corrado Cometto-, rendendo Aosta più smart e moderna dal punto di vista tecnologico in un periodo storico in cui, come mai prima a causa del distanziamento fisico obbligatorio, è diventato prioritario poter disporre di servizi adeguati di connettività veloce sia per i cittadini che per le imprese. Senza trascurare il fatto che una città totalmente cablata è anche un luogo ideale dove poter anche produrre e lavorare a distanza, sfruttando le nuove opportunità offerte dalla disciplina del lavoro agile. Peraltro, confidiamo nelle abilità organizzative delle imprese per minimizzare i possibili disagi che potranno derivare dagli scavi, e confidiamo anche che, come garantito di recente dai rappresentanti della società, verrà riservata maggiore attenzione ai ripristini provvisori degli asfalti". (segue) (Com)