Napoli: Chiodo, approvato il piano sociale di zona (2)

"Alla definizione di questo Fondo concorrono risorse derivanti da diverse fonti finanziarie che raggiungono, per la nostra Amministrazione - chiarisce l'amministrazione comunale - un importo complessivo di € 96.204.722,45, così suddivise: bilancio comunale: € 34.094.115,11; Fondo sociale europeo (Fse) 2014 – 2020: € 15.807.390,53; bilancio Regionale per spesa sanitaria: € 10.317.269,82; fondo nazionale povertà quota servizi: € 10.311.273,45; fondo nazionale per le non autosufficienze (Fna): € 10.029.558,04; fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Fnia): € 6.746.830,60; fondo nazionale politiche sociali: € 5.529.829,37; fondo sociale regionale: € 2.106.822,32; fondo dopo di noi: € 842.695,94; fondo regionale povertà: € 235.039,94; fondi nazionali contro violenza di genere: € 183.897,32. Nel dettaglio, la complessa attività di programmazione ha destinato le risorse del Fua in diverse aree di intervento che andranno ad implementare: servizi di contrasto alla povertà: € 15.714.986,94; servizi all'immigrazione: € 2.462.042,00; servizi all'Infanzia e all'Adolescenza: € 27.758.983,74; servizi alle persone anziane: € 12.488.939,82; servizi alle persone con disabilità: € 21.911.794,32; altri servizi sociali: € 11.846.855,61; servizi di assistenza socio-sanitaria: 4.021.120,02".