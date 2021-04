Rifiuti: Schiano (Fd'I), no a nuovo impianto a Giugliano e stop alle autorizzazioni nella Terra dei fuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No a nuovi impianti per il trattamento di rifiuti a Giugliano di Napoli e nella Terra dei Fuochi". E' in estrema sintesi quanto chiesto da Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale campano di Fratelli d'Italia alla giunta presieduta da Vincenzo De Luca. "Il documento - spiega una nota - nasce dalla autorizzazione concessa (già nel 2019) dalla Regione Campania alla realizzazione e alla gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi (e non) da quasi 15.000 tonnellate annui da parte della ditta Comind srl di Frosinone nella zona Asi di Giugliano-Qualiano. Un'autorizzazione che ha già incassato due no: il primo è quello del comune di Giugliano che ha presentato da subito richiesta di moratoria delle autorizzazioni per lo stoccaggio, la lavorazione, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti civili e industriali per le gravi condizioni ambientali in cui versa il territorio e anche perché la zona dove è previsto il nuovo impianto è contigua e ricade in parte nell'Area Vasta Masseria del Pozzo-Schiavi che dai rilievi dell'Arpac risulta una zona con forte inquinamento di suolo, acqua e aria, confermati anche dalla sentenza Resit del 2019 che ha accertato l'avvelenamento di acque nell'area adiacente alla zona Asi. Non solo: il nuovo impianto per lo stoccaggio di rifiuti sorgerebbe in un contesto già fortemente gravato da impianti industriali ad alto impatto ambientale; inoltre l'area è ancora oggi compromessa dal fenomeno dell'interramento di rifiuti pericolosi e tossici e dai roghi quotidiani di rifiuti speciali". (segue) (Ren)