Napoli: Cnal, 1 maggio flash mob e video conferenza nazionale

- "La celebrazione del nostro 1 maggio verterà sulla centralità del lavoro e della partecipazione. Il nostro messaggio, che è anche la risposta alla crisi scaturita dalla pandemia, è: l'Italia rinasce con il lavoro, con la partecipazione e la cogestione dei lavoratori alle attività di impresa". E' quanto dichiarato dal segretario generale della Confederazione sindacale Cnal Salvatore Ronghi, che, stamani, ha tenuto una conferenza stampa insieme con la segretario confederale Gabriella Peluso e il segretario territoriale della Città metropolitana di Napoli Giovanni Arnone, per presentare le iniziative che il sindacato terrà in occasione della Festa del Lavoro. Un flash mob davanti alla sede della Prefettura di Napoli, in Piazza del Plebiscito, per richiamare l'attenzione delle Istituzioni sulla grave emergenza che vive tutto il mondo del lavoro a seguito delle conseguenze economiche della pandemia e per presentare le proposte del sindacato per il rilancio delle attività produttive e dei diritti dei lavoratori ed una video conferenza nazionale con i dirigenti sindacali in collegamento dalle principali città italiane e dai principali luoghi di lavoro colpiti dalla crisi occupazionale ed in particolare da Napoli, Roma, Milano, Reggio Calabria e Palermo. A quest'ultima video conferenza parteciperanno anche esponenti della politica, delle istituzioni, dell'impresa e della società civile. (segue) (Ren)